США готовят новый пакет военной помощи Украине с ракетами Harpoon - СМИ

Администрация Байдена планирует выделить Украине новую военную помощь на сумму свыше $650 млн, включающую противокорабельные ракеты Harpoon.

Об этом корреспондентам Bloomberg стало известно от собственных источников, пишет "Европейская правда".

"Этот транш составит более 650 миллионов долларов. В него впервые войдут противокорабельные ракеты Harpoon, установленные на транспортных средствах", - отметила журналистка в своем Twitter.

Scoop: Biden admin is planning on more funding for military weapons and equipment for Ukraine, sources tell @ACapaccio and me. This tranche will be more than $650 million. It will include, for the 1st time, vehicle-mounted Harpoon anti-ship missiles.