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США готовят новый пакет военной помощи Украине с ракетами Harpoon - СМИ

"Европейская правда"Среда, 15 июня 2022, 18:06
ракеты harpoon. фото getty images

Администрация Байдена планирует выделить Украине новую военную помощь на сумму свыше $650 млн, включающую противокорабельные ракеты Harpoon.

Об этом корреспондентам Bloomberg стало известно от собственных источников, пишет "Европейская правда".

"Этот транш составит более 650 миллионов долларов. В него впервые войдут противокорабельные ракеты Harpoon, установленные на транспортных средствах", - отметила журналистка в своем Twitter.

В среду в Брюсселе встречаются министры обороны стран НАТО для обсуждения возможных дополнительных поставок оружия Украине.

Кроме того, в Брюсселе проходит встреча начальников штабов и министров обороны в формате "Рамштайн", посвященная оказанию военной помощи Украине.

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Темы: СШАоружиеЧерное мореЧФ России
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