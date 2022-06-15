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Новий пакет зброї від США для України буде обсягом $1 млрд - Reuters

"Європейська правда"Середа, 15 червня 2022, 19:22

Білий дім в середу оголосить про нову військову допомогу Україні на суму близько 1 мільярда доларів, яка включатиме протикорабельні ракетні системи, артилерійські ракети та снаряди для гаубиць.

Про це агентство Reuters стало відомо від своїх джерел, пише "Європрейська правда".

Пакет допомоги можна розділити на дві категорії: передача надлишкових засобів із запасів США та іншої зброї, яку фінансує Ініціатива сприяння безпеці України - окрема програма, затверджена Конгресом.

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США планують передати більше ракет для систем залпового вогню (РСЗВ), які були відправлені в Україну, а також артилерійські снаряди для гаубиць М777 і запасні частини.

Також очікується, що США передадуть протикорабельні ракетні установки Harpoon наземного базування, про що повідомляло агентство Bloomberg, а також захищені радіостанції і засоби нічного бачення. 

У середу в Брюсселі зустрічаються міністри оборони країн НАТО, щоб обговорити можливі додаткові поставки зброї Україні.

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Крім того, в Брюсселі відбувається зустріч начальників штабів та міністрів оборони у форматі "Рамштайн", яка присвячена наданню військової допомоги Україні.

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Теми: СШАУкраїназброя
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