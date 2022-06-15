Новый пакет оружия от США для Украины будет объемом $1 млрд - Reuters

Белый дом в среду объявит о новой военной помощи Украине на сумму около 1 миллиарда долларов, которая будет включать в себя противокорабельные ракетные системы, артиллерийские ракеты и снаряды для гаубиц.

Об этом агентству Reuters стало известно от своих источников, пишет "Европейская правда".

Пакет помощи можно разделить на две категории: передача избыточных средств из запасов США и другого оружия, финансируемого Инициативой содействия безопасности Украины – отдельная программа, утвержденная Конгрессом.

США планируют передать больше ракет для систем залпового огня (РСЗО), которые были отправлены в Украину, а также артиллерийские снаряды для гаубиц М777 и запасные части.

Также ожидается, что США передадут противокорабельные ракетные установки Harpoon наземного базирования, о чем сообщало агентство Bloomberg, а также защищенные радиостанции и средства ночного видения.

В среду в Брюсселе встречаются министры обороны стран НАТО для обсуждения возможных дополнительных поставок оружия Украине.

Кроме того, в Брюсселе проходит встреча начальников штабов и министров обороны в формате "Рамштайн", посвященная оказанию военной помощи Украине.

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