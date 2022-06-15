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Росіяни звозять у Бєлгород медпрацівників з інших регіонів, щоб лікували військових – Генштаб

Альона Мазуренко Середа, 15 червня 2022, 19:30
Росіяни звозять у Бєлгород медпрацівників з інших регіонів, щоб лікували військових – Генштаб
фото: генштаб

Російські окупанти звозять у Бєлгород медичних працівників з інших регіонів, щоб лікувати поранених військовослужбовців РФ.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "За наявною інформацією, в місті Бєлгород та області здійснюється додаткове залучення медичних працівників з інших регіонів Російської Федерації для роботи з пораненими військовослужбовцями. Все це свідчить про значні втрати російських окупантів".

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Деталі: Крім того, виявлено зміни у бойовому та чисельному складі противника, який діє на території України.

Так, угруповання окупаційних військ збільшено на одну батальйонну тактичну групу зі складу 138-ї окремої мотострілецької бригади Західного військового округу.

На Волинському та Поліському напрямках триває інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Пінського району Брестської області. Продовжує зберігатися загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі.

ВІДЕО ДНЯ

На Сіверському напрямку противник обстрілював позиції українських військ із мінометів в прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей.

На Харківському напрямку основні зусилля ворога зосереджуються на утриманні зайнятих рубежів, недопущенні виходу українських військ на кордону на північ від Харкова.

На Слов’янському напрямку основні зусилля агресор зосереджує на продовженні наступу на напрямку Ізюм – Слов’янськ. Окупанти безуспішно вели штурмові дії на напрямку Довгеньке – Краснопілля.

Противник намагався покращити тактичне положення в районі н.п. Долина, але українські воїни дали рішучу відсіч та змусили окупантів відійти.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти продовжують обстрілювати позиціїукраїнських оборонців із ствольної артилерії та РСЗВ.

Підрозділи противника ведуть штурмові дії з метою встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком, бойові дії тривають. У Тошківці українські захисники успішно відбили черговий ворожий штурм.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював українські війська із ствольної та реактивної артилерії.

Українські воїни завдали ворогу втрат під час його наступу на напрямках Василівка – Яковлівка та Василівка – Берестове. Окупанти відійшли.

У Мелітополі окупанти розгорнули комплекс радіоелектронної боротьби.

Крім того, на Бахмутському напрямку противник наростив угруповання батальйонною тактичною групою зі складу оперативного резерву, що була передислокована до Первомайська з району Куп’янська.

В райони населених пунктів Комишуваха та Попасна, після відновлення боєздатності, введено окремі підрозділи 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу.

Керівництво силових відомств РФ продовжує залучати додаткові сили до війни проти України шляхом збільшення виплат і запровадженням короткострокових контрактів, з можливістю їх продовження.

Теми: ГенштабРосіяокупаціявійна
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