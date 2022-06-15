Россияне свозят в Белгород медработников из других регионов, чтобы лечили военных – Генштаб

Российские оккупанты свозят в Белгород медицинских работников из других регионов, чтобы лечить раненых военнослужащих РФ.

Источник: Генштаб

Дословно: "По имеющейся информации, в Белгороде и области осуществляется дополнительное привлечение медицинских работников из других регионов Российской Федерации для работы с ранеными военнослужащими. Все это свидетельствует о значительных потерях российских оккупантов".

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Детали: Кроме того, выявлены изменения в боевом и численном составе противника, который действует на территории Украины.

Так, группировка оккупационных войск увеличена на одну батальонную тактическую группу из состава 138-й отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа.

На Волынском и Полесском направлениях идет инженерное оборудование местности в приграничных районах Пинского района Брестской области. Продолжает сохраняться угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

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