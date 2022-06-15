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Россияне свозят в Белгород медработников из других регионов, чтобы лечили военных – Генштаб

Алена МазуренкоСреда, 15 июня 2022, 19:30
Россияне свозят в Белгород медработников из других регионов, чтобы лечили военных – Генштаб
фото: генштаб

Российские оккупанты свозят в Белгород медицинских работников из других регионов, чтобы лечить раненых военнослужащих РФ.

Источник: Генштаб

Дословно: "По имеющейся информации, в Белгороде и области осуществляется дополнительное привлечение медицинских работников из других регионов Российской Федерации для работы с ранеными военнослужащими. Все это свидетельствует о значительных потерях российских оккупантов".

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Детали: Кроме того, выявлены изменения в боевом и численном составе противника, который действует на территории Украины.

Так, группировка оккупационных войск увеличена на одну батальонную тактическую группу из состава 138-й отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа.

На Волынском и Полесском направлениях идет инженерное оборудование местности в приграничных районах Пинского района Брестской области. Продолжает сохраняться угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

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На Северском направлении противник обстреливал позиции украинских войск из минометов в приграничных районах Сумской и Черниговской областей.

На Харьковском направлении основные усилия врага сосредотачиваются на содержании занятых рубежей, недопущении выхода украинских войск на границы к северу от Харькова.

На Славянском направлении основные усилия агрессор сосредотачивает на продолжении наступления в направлении Изюм – Славянск. Оккупанты безуспешно вели штурмовые действия в направлении Довгенькое – Краснополье.

Противник пытался улучшить тактическое положение в районе н.п. Долина, но украинские воины дали решительный отпор и заставили оккупантов отойти.

На Северодонецком направлении оккупанты продолжают обстреливать позиции украинских защитников из ствольной артиллерии и РСЗО.

Подразделения противника ведут штурмовые действия с целью установления полного контроля над Северодонецком, боевые действия продолжаются. В Тошковке украинские защитники успешно отразили очередной вражеский штурм.

На Бахмутском направлении противник обстреливал украинские войска из ствольной и реактивной артиллерии.

Украинские воины нанесли врагу потери во время его наступления на направлениях Васильевка – Яковлевка и Васильевка – Берестово. Оккупанты отошли.

В Мелитополе оккупанты развернули комплекс радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, на Бахмутском направлении противник нарастил группировку батальонной тактической группой из состава оперативного резерва, передислоцированной в Первомайск из района Купянска.

В районы населенных пунктов Камышеваха и Попасная, после восстановления боеспособности, введены отдельные подразделения 8-й общевойсковой армии Южного военного округа.

Руководство силовых ведомств РФ продолжает привлекать дополнительные силы к войне против Украины путем увеличения выплат и введением краткосрочных контрактов с возможностью их продления.

Темы: ГенштабРосcияоккупациявойна
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