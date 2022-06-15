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Байден у розмові з Зеленським підтвердив виділення Україні $1 млрд військової допомоги

"Європейська правда"Середа, 15 червня 2022, 19:45

Президент США Джо Байлен у середу провів телефонні переговори з українським візаві Володимиром Зеленським, у яких підтвердив виділення Києву мільярда доларів безпекової допомоги.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", заявили в Білому домі.

"Я поінформував президента Зеленського, що Сполучені Штати надають Україні ще 1 мільярд доларів безпекової допомоги, зокрема додаткову артилерію та озброєння берегової оборони, а також боєприпасsd для артилерії та передових ракетних систем, які необхідні українцям для підтримки оборонних операцій на Донбасі", — йдеться в повідомленні.

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У повідомленні не уточнюється, про яке саме озброєння йдеться, але раніше ЗМІ зазначали, що США нададуть Україні протикорабельні ракети Harpoon, більше ракет для систем залпового вогню (РСЗВ), які були відправлені в Україну, а також артилерійські снаряди для гаубиць М777 і запасні частини.

Крім того, глави України і США обговорили дії глави Пентагону Ллойда Остіна щодо координації додаткової міжнародної підтримки українських Збройних Сил.

Також Байден заявив, що США виділять додаткову гуманітарну допомогу в розмірі 225 мільйонів доларів, "щоб допомогти людям в Україні, в тому числі шляхом постачання безпечної питної води, найважливіших медичних засобів та медичної допомоги, їжі, житла та готівки для сімей, щоб придбати речі першої необхідності".

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"Мужність, стійкість і рішучість українського народу продовжують надихати світ. І Сполучені Штати разом із нашими союзниками та партнерами не будуть коливатися у своїй відданості українському народу, який бореться за свою свободу", — підсумував американський президент.

Нагадаємо, в середу в Брюсселі зустрічаються міністри оборони країн НАТО, щоб обговорити можливі додаткові поставки зброї Україні.

Крім того, в Брюсселі відбувається зустріч начальників штабів та міністрів оборони у форматі "Рамштайн", яка присвячена наданню військової допомоги Україні.

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Теми: БайденгрошіЗеленськийармія
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