Байден в разговоре с Зеленским подтвердил выделение Украине $1 млрд военной помощи

Президент США Джо Байлен в среду провел телефонные переговоры с украинским визави Владимиром Зеленским, в которых подтвердил выделение Киеву миллиарда долларов военной помощи.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", заявили в Белом доме.

"Я проинформировал президента Зеленского, что Соединенные Штаты предоставляют Украине еще 1 миллиард долларов военной помощи, в том числе дополнительную артиллерию и вооружение береговой обороны, а также боеприпасы для артиллерии и передовые ракетные системы, которые необходимы украинцам для поддержки оборонных операций на Донбассе", — говорится в сообщении.

В сообщении не уточняется, о каком именно вооружении идет речь, но ранее СМИ отмечали, что США предоставят Украине противокорабельные ракеты Harpoon, больше ракет для систем залпового огня (РСЗО), которые были отправлены в Украину, а также артиллерийские снаряды для гаубиц М777.

Кроме того, главы Украины и США обсудили действия главы Пентагона Ллойда Остина по координации дополнительной международной поддержки украинских Вооруженных Сил.

Также Байден заявил, что США выделят дополнительную гуманитарную помощь в размере 225 миллионов долларов, чтобы помочь людям в Украине, в том числе путем поставки безопасной питьевой воды, важнейших медицинских средств и медицинской помощи, еды, жилья и наличности для семей, чтобы приобрести вещи первой необходимости".

"Мужество, стойкость и решительность украинского народа продолжают вдохновлять мир. И Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами не будут колебаться в своей преданности украинскому народу, борющемуся за свою свободу", - подытожил американский президент.

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Напомним, в среду в Брюсселе встречаются министры обороны стран НАТО для обсуждения возможных дополнительных поставок оружия Украине.

Кроме того, в Брюсселе проходит встреча начальников штабов и министров обороны в формате "Рамштайн", посвященная оказанию военной помощи Украине.

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