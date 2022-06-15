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В анексованому Криму ремонтують найстарішу російську субмарину – ЗМІ

Мазуренко Альона Середа, 15 червня 2022, 20:19

В окупованому Севастополі в 13-му судноремонтному заводі Чорноморського флоту Росії ремонтують підводний човен "Алроса", який місяць тому уже ремонтували.

Джерело: Крим.Реалії

Деталі: Повідомляється, що на даний час підводний човен пришвартований правим бортом до плавучого крана в акваторії Кілен-бухти, в якій розташований флотський судноремонтний завод.

Водночас, на початку травня пресслужба заводу повідомила, що він завершив ремонт найстарішого на Чорноморському флоті підводного човна "Алроса".

12 травня "Алроса" вийшла з ремонту і проходила підготовку до виходу на ходові випробування.

Наразі повідомляється, що біля носової частини рубки підводного човна видно риштовання, до його лівого борту пришвартований понтон.

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Теми: Кримокупаціявійна
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