В анексованому Криму ремонтують найстарішу російську субмарину – ЗМІ

В окупованому Севастополі в 13-му судноремонтному заводі Чорноморського флоту Росії ремонтують підводний човен "Алроса", який місяць тому уже ремонтували.

Джерело: Крим.Реалії

Деталі: Повідомляється, що на даний час підводний човен пришвартований правим бортом до плавучого крана в акваторії Кілен-бухти, в якій розташований флотський судноремонтний завод.

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Водночас, на початку травня пресслужба заводу повідомила, що він завершив ремонт найстарішого на Чорноморському флоті підводного човна "Алроса".

12 травня "Алроса" вийшла з ремонту і проходила підготовку до виходу на ходові випробування.

Наразі повідомляється, що біля носової частини рубки підводного човна видно риштовання, до його лівого борту пришвартований понтон.