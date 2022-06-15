В аннексированном Крыму ремонтируют самую старую российскую субмарину – СМИ

В оккупированном Севастополе в 13-м судоремонтном заводе Черноморского флота России ремонтируют подводную лодку "Алроса", которую месяц назад уже ремонтировали.

Источник: Крым.Реалии

Детали: Сообщается, что в настоящее время подлодка пришвартована правым бортом к плавучему крану в акватории Килен-бухты, в которой расположен флотский судоремонтный завод.

В то же время, в начале мая прессслужба завода сообщила, что он завершил ремонт старейшей на Черноморском флоте подводной лодки "Алроса".

12 мая "Алроса" вышла из ремонта и проходила подготовку к выходу на ходовые испытания.

Сейчас сообщается, что возле носовой части рубки подлодки видны леса, к его левому борту пришвартован понтон.