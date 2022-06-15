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Німеччина підтвердила передання Україні трьох РСЗВ замість чотирьох

"Європейська правда"Середа, 15 червня 2022, 21:08

Міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт у середу за підсумками третього засідання Контактної групи з оборони України оголосила про передання Києву трьох реактивних систем залпового вогню MARS-II.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Таким чином, Ламбрехт підтвердила повідомлення ЗМІ про те, що Німеччина передає Україні меншу кількість реактивних систем залпового вогню, ніж анонсовувалось раніше. Вона не назвала причини такого кроку.

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Як повідомлялось, німецькі ракетні установки зі складів Бундесверу мають бути передані Україні в серпні-вересні. Перед цим українські воїни мають пройти навчання користуванню ними.

Поставка трьох замість чотирьох реактивних систем залпового вогню частково пов’язана з нестачею боєприпасів. За словами джерел ЗМІ, Німеччина не може виділити велику частину власних боєприпасів, оскільки відсутнє оновлення програмного забезпечення, яке анонсується на кінець року.

Сполучені Штати оголосили раніше, що поставлять Україні сучасні реактивні системи залпового вогню для захисту від російського вторгнення. Україна пообіцяла не атакувати цілі на території Росії за допомогою американської артилерійської системи HIMARS, повідомив Білий дім.

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Як і у випадку з американською системою, для німецьких ракетних установок також має бути забезпечено обмежену дальність дії, щоб Україна не могла атакувати російську територію.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у середу провів телефонні переговори з українським візаві Володимиром Зеленським, у яких підтвердив виділення Києву мільярда доларів безпекової допомоги.

Очільник міністерства оборони США Ллойд Остін підтвердив, що в новому пакеті безпекової допомоги від США будуть боєприпаси для реактивних систем залпового вогню і протикорабельні ракети Harpoon.

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Теми: НімеччинаУкраїназброя
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