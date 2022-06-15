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Германия подтвердила передачу Украине трех РСЗО вместо четырех

"Европейская правда"Среда, 15 июня 2022, 21:08

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт в среду по итогам третьего заседания Контактной группы по обороне Украины объявила о передаче Киеву трех реактивных систем залпового огня MARS-II.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Таким образом Ламбрехт подтвердила сообщения СМИ о том, что Германия передает Украине меньшее количество реактивных систем залпового огня, чем анонсировалось ранее. Она не назвала причину такого шага.

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Как сообщалось, немецкие ракетные установки из составов Бундесвера должны быть переданы Украине в августе-сентябре. Перед этим украинские воины должны пройти обучение пользованию ими.

Поставка трех вместо четырех реактивных систем залпового огня частично связана с нехваткой боеприпасов. По словам источников СМИ, Германия не может выделить большую часть собственных боеприпасов, поскольку отсутствует обновление анонсируемого на конец года программного обеспечения.

Соединенные Штаты объявили, что поставят Украине современные реактивные системы залпового огня для защиты от российского вторжения. Украина пообещала не атаковать цели на территории России с помощью американской артиллерийской системы HIMARS, сообщил Белый дом.

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Как и в случае с американской системой, для немецких ракетных установок также должна быть обеспечена ограниченная дальность действия, чтобы Украина не могла атаковать российскую территорию.

Напомним, президент США Джо Байден в среду провел телефонные переговоры с украинским визави Владимиром Зеленским, в которых подтвердил выделение Киеву миллиарда долларов военной помощи.

Глава министерства обороны США Ллойд Остин подтвердил, что в новом пакете военной помощи от США будут боеприпасы для реактивных систем залпового огня и противокорабельные ракеты Harpoon.

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Темы: ГерманияУкраинаоружие
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