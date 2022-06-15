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Украина получит американские РСЗО до конца июня

"Европейская правда"Среда, 15 июня 2022, 21:52
Украина получит американские РСЗО до конца июня
himars. фото: getty images

Украинские военные в среду завершили обучение на реактивных системах залпового огня HIMARS и до конца июня Украина получит их для обороны на Донбассе.

Об этом по итогам заседания третьей Контактной группы по обороне Украины заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, сообщает "Европейская правда".

"До конца месяца мы передадим системы HIMARS, боеприпасы и подготовленный экипаж для операционного применения в обороне Украины", – отметил он.

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Милли добавил, что на сегодняшний день США обеспечили обучение 420 украинцев на гаубицах М777, 300 украинцев – на самоходных гаубицах М109, 129 украинцев – на бронетранспортерах М113, еще 100 – на беспилотниках, и 60 – на HIMARS.

Кроме того, он перечислил общий объем безопасности помощи США Украине: это более 60 тысяч Javelin, более 5000 Stinger, более 700 дронов Switchblade, 20 вертолетов Ми-17, а также сотни тысяч боеприпасов для стрелкового оружия.

В целом же, по словам американского генерала, Украина получила от международных партнеров 97 тысяч противотанковых систем, что "больше, чем танков по всему миру".

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Напомним, президент США Джо Байден в среду провел телефонные переговоры с украинским визави Владимиром Зеленским, в которых подтвердил выделение Киеву миллиарда долларов военной помощи.

Глава министерства обороны США Ллойд Остин подтвердил, что в новом пакете военной помощи от США будут боеприпасы для реактивных систем залпового огня и противокорабельные ракеты Harpoon.

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Темы: СШАоружиеМинобороныВооруженные силы
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