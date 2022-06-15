З початку вторгнення РФ вбила пів тисячі цивільних на Донеччині: дані без Маріуполя і Волновахи

Офіційно з початку російського вторгнення окупанти вбили більше 500 цивільних громадян на Донеччині - це дані без загиблих у Маріуполі та Волновасі.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Дослівно: "За 15 червня росіяни вбили 1 мирного жителя Костянтинівки. Ще 10 цивільних на Донеччині дістали поранення.

Крім того, в Костянтинівці медичну допомогу отримали 3 людини, поранені на Луганщині".

Деталі: Загалом, станом на 15 червня на Донеччині відомо про 503 жертв серед цивільних, проте лише в окупованому Маріуполі загарбники могли вбити більше 20 тисяч громадян.

Кириленко нагадав, що наразі неможливо встановити точну кількість загиблих у Маріуполі та Волновасі.