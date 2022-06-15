С начала вторжения РФ убила полтысячи гражданских в Донецкой области
Среда, 15 июня 2022, 22:27
Официально с начала российского вторжения оккупанты убили более 500 гражданских граждан в Донецкой области - это данные без погибших в Мариуполе и Волновахе.
Источник: председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram
Дословно: "За 15 июня россияне убили 1 мирного жителя Константиновки. Еще 10 гражданских в Донецкой области получили ранения.
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Кроме того, в Константиновке медицинскую помощь получили 3 человека, раненые в Луганской области".
Детали: В целом, по состоянию на 15 июня в Донецкой области известно о 503 жертвах среди гражданских, однако только в оккупированном Мариуполе захватчики могли убить более 20 тысяч граждан.
Кириленко напомнил, что пока невозможно установить точное количество погибших в Мариуполе и Волновахе.
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