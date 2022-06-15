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С начала вторжения РФ убила полтысячи гражданских в Донецкой области

Мазуренко Алена Среда, 15 июня 2022, 22:27

Официально с начала российского вторжения оккупанты убили более 500 гражданских граждан в Донецкой области - это данные без погибших в Мариуполе и Волновахе.

Источник: председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Дословно: "За 15 июня россияне убили 1 мирного жителя Константиновки. Еще 10 гражданских в Донецкой области получили ранения.

Кроме того, в Константиновке медицинскую помощь получили 3 человека, раненые в Луганской области".

Детали: В целом, по состоянию на 15 июня в Донецкой области известно о 503 жертвах среди гражданских, однако только в оккупированном Мариуполе захватчики могли убить более 20 тысяч граждан.

Кириленко напомнил, что пока невозможно установить точное количество погибших в Мариуполе и Волновахе.

Темы: Донецкая областьубийствооккупациявойна
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