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Зеленський погодився на участь у саміті НАТО в Мадриді

"Європейська правда"Середа, 15 червня 2022, 22:57

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що візьме участь у саміті НАТО наприкінці червня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це глава держави заявив у Twitter.

"З вдячністю прийняв запрошення партнерів на участь у ключових міжнародних заходах: від федерального канцлера Олафа Шольца — у саміті "Великої сімки", а від генерального секретаря НАТО — у саміті НАТО в Мадриді", — зазначив Зеленський.

Він не уточнив, у якому форматі візьме участь у заході.

У середу генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що президента України Володимира Зеленського чекатимуть на саміті НАТО у тому форматі, в якому він зможе взяти участь, з огляду на обставини.

Відомо, що лідери країн НАТО на саміті у Мадриді мають узгодити комплексний пакет допомоги для України.

Раніше у ЗМІ вже з’являлася інформація про те, що Зеленського планують запросити на саміт. Також це побічно підтвердив заступник генсека НАТО Мірча Джоане.

ВІДЕО ДНЯ

Саміт НАТО відбудеться у Мадриді 29-30 червня. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба визнав, що не чекає позитивних для України рішень.

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Теми: ЗеленськийНАТО
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