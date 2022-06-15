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Зеленский согласился на участие в саммите НАТО в Мадриде

"Европейская правда"Среда, 15 июня 2022, 22:57

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что примет участие в саммите НАТО в конце июня.

Как сообщает "Европейская правда", об этом глава государства заявил в Twitter.

"С благодарностью принял приглашение партнеров на участие в ключевых международных мероприятиях: от федерального канцлера Олафа Шольца - в саммите "Большой семерки", а от генерального секретаря НАТО - в саммите НАТО в Мадриде", - отметил Зеленский.

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Он не уточнил, в каком формате примет участие в мероприятии.

В среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что президента Украины Владимира Зеленского будут ждать на саммите НАТО в том формате, в котором он сможет принять участие, учитывая обстоятельства.

Известно, что лидеры НАТО на саммите в Мадриде должны согласовать комплексный пакет помощи для Украины.

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Ранее в СМИ уже появлялась информация о том, что Зеленского планируют пригласить на саммит. Также это косвенно подтвердил заместитель генсека НАТО Мирча Джоане.

Саммит НАТО состоится в Мадриде 29-30 июня. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал, что не ожидает положительных для Украины решений.

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Темы: ЗеленскийНАТО
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