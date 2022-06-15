Російські окупанти обстріляли ввечері з вертольотів з території РФ Сумську область - одна людина загинула, 6-ро поранених. Крім того, в області на міні підірвалася автівка - 3 людей загинули, 1 - поранений.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький

Дослівно: "Сьогодні (15 червня - ред.) вдень росіяни двічі обстріляли Новослобідську громаду. Гатили з мінометів та артилерії.

Реклама:

На одній з ґрунтових доріг, на міні російських ворогів (ймовірно ТМ-62) підірвалася автівка.

Троє людей загинули на місці, один - поранений. Наразі знаходиться в лікарні".

Деталі: Крім того, після 14.00 в області фіксували поодинокі постріли по Есманьській та Білопільській громадам.

ВІДЕО ДНЯ

Ввечері два ворожих гелікоптери з території Росії випустили п'ять ракет по околицям Глухова.

Живицький повідомив про потрапляння у житловий будинок: "Одна людина загинула, шестеро поранених".

Крім того, пошкоджені об’єкти інфраструктури.