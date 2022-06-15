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Россияне обстреляли Сумщину с вертолетов, на мине взорвался автомобиль. Есть жертвы – Живицкий

Мазуренко Алена Среда, 15 июня 2022, 23:43
ДМИТРИЙ ЖИВИЦКИЙ, ФОТО С FACEBOOK

Российские оккупанты обстреляли вечером с вертолетов с территории РФ Сумскую область - один человек погиб, 6 ранены. Кроме того, в области на мине взорвался автомобиль - 3 человека погибли, 1 - ранен.

Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий

Дословно: "Сегодня (15 июня – ред.) днем ​​россияне дважды обстреляли Новослободскую общину. Гаты из минометов и артиллерии.

На одной из грунтовых дорог, на мини российских врагов (вероятно ТМ-62) взорвался автомобиль.

Три человека погибли на месте, один - ранен. В настоящее время находится в больнице".

Подробности: Кроме того, после 14.00 в области фиксировали одиночные выстрелы по Эсманьской и Белопольской общин.

Вечером два вражеских вертолета с территории России выпустили пять ракет по окрестностям Глухова.

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Живицкий сообщил о попадании в жилой дом: "Один человек погиб, шестеро ранены".

Кроме того, повреждены объекты инфраструктуры.

Темы: Сумская областьобстрелоккупацияРосcия
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