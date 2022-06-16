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Окупанти обстріляли ракетами Донеччину, двоє поранених

Ольга Глущенко Четвер, 16 червня 2022, 00:47
фото: Донецька ОВА

Росіяни завдали ракетних ударів по місту Покровськ і селищу Гришине Донецької області.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко

Пряма мова: "Російські ракети знову вразили населені пункти Донеччини. Цього разу - Покровськ та селище Гришине.

Дві людини поранені, зруйновано та пошкоджено щонайменше 14 приватних житлових будинків, метеостанція, ферма – там загинуло зо три десятки тварин.

Росіяни чітко дотримуються своєї тактики випаленої землі. Б'ють по цивільних об'єктах, тероризують людей".

 
 
 

Теми: Донецька областьвійна
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