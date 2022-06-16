Оккупанты обстреляли ракетами Донетчину, двое раненых

Россияне нанесли ракетные удары по городу Покровск и поселку Гришино Донецкой области.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко

Прямая речь: "Российские ракеты снова поразили населенные пункты Донбасса. На этот раз - Покровск и поселок Гришин.

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Два человека ранены, разрушены и повреждены по меньшей мере 14 частных жилых домов, метеостанция, ферма – там погибло около трех десятков животных.

Русские четко придерживаются своей тактики выжженной земли. Бьют по гражданским объектам, терроризируют людей".