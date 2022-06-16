Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты обстреляли ракетами Донетчину, двое раненых

Ольга ГлущенкоЧетверг, 16 июня 2022, 00:47
фото: Донецкая ОВА

Россияне нанесли ракетные удары по городу Покровск и поселку Гришино Донецкой области.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко

Прямая речь: "Российские ракеты снова поразили населенные пункты Донбасса. На этот раз - Покровск и поселок Гришин.

Два человека ранены, разрушены и повреждены по меньшей мере 14 частных жилых домов, метеостанция, ферма – там погибло около трех десятков животных.

Русские четко придерживаются своей тактики выжженной земли. Бьют по гражданским объектам, терроризируют людей".

 
 
 

Темы: Донецкая областьвойна
Главное сегодня

фотоЗеленский проводит встречу с лидерами Франции, Германии, Италии и Румынии

Шольц в Ирпене: Россия просто нацелена на уничтожение

Призывал "покончить с Украиной": Twitter заблокировал аккаунт Рогозина

Украина хочет вернуть все свои земли, включительно с Крымом – Резников

Путин "встречает" европейских лидеров в Киеве: почти по всей Украине ракетная опасность

Оккупанты насильственно выписывают "гражданство РФ" новорожденным на Херсонщине

Все новости...
Донецкая область
Россияне уничтожили вагон с гуманитарной помощью для мариупольцев – советник мэра
С начала вторжения РФ убила полтысячи гражданских в Донецкой области
В Мариуполе подтвердилась гибель еще 21 ребенка, жертвы среди детей достигли 313-ти
Последние новости
14:54
В Украине появилась крипта, обеспеченная военными облигациями
14:45
В Киеве арестовали активы на 4 миллиарда нефтегазового предприятия из Беларуси
14:32
фотоЗеленский проводит встречу с лидерами Франции, Германии, Италии и Румынии
14:29
Больше всего вакансий приходится на магазины – исследование
14:18
Если мама также служит: депутаты предлагают разрешить мужчинам-военным идти в декрет
14:18
Британия наложила санкции на патриарха Кирилла и ряд других лиц
14:18
Без Голливуда: кинотеатры РФ резко увеличили закупки фильмов из Кореи и Турции
14:15
Макрон в Ирпене: нужно, чтобы Украина могла держаться и получить преимущество
14:10
Президент Румынии после визита в Ирпень: российские преступники должны понести ответственность
14:01
В Кремле отреагировали на визит Макрона, Драги и Шольца в Киев
Все новости...