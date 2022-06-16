Оккупанты обстреляли ракетами Донетчину, двое раненых
Четверг, 16 июня 2022, 00:47
Россияне нанесли ракетные удары по городу Покровск и поселку Гришино Донецкой области.
Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко
Прямая речь: "Российские ракеты снова поразили населенные пункты Донбасса. На этот раз - Покровск и поселок Гришин.
Два человека ранены, разрушены и повреждены по меньшей мере 14 частных жилых домов, метеостанция, ферма – там погибло около трех десятков животных.
Русские четко придерживаются своей тактики выжженной земли. Бьют по гражданским объектам, терроризируют людей".