На сході українські військові знищили 34 загарбники і 2 ворожих склади з боєприпасами

На сході України у середу, 15 червня, українські захисники знищили 34 загарбники, 2 ворожих склади з боєприпасами і російську військову техніку.

Джерело: оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Дослівно: "Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Деталі: 15 червня ЗСУ на сході знищили:

особового складу – 34

БМП – 1

БТР – 1

МТЛБ – 1

СПГ – 1

артилерійських систем – 3

АТТ – 2

склад з б/п – 2.