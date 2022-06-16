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На сході українські військові знищили 34 загарбники і 2 ворожих склади з боєприпасами

Ольга Глущенко Четвер, 16 червня 2022, 01:10
фото: ОТУ Схід

На сході України у середу, 15 червня, українські захисники знищили 34 загарбники, 2 ворожих склади з боєприпасами і російську військову техніку.

Джерело: оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Дослівно: "Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Деталі: 15 червня ЗСУ на сході знищили:

  • особового складу – 34
  • БМП – 1
  • БТР – 1
  • МТЛБ – 1
  • СПГ – 1
  • артилерійських систем – 3
  • АТТ – 2
  • склад з б/п – 2.

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