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На востоке украинские военные уничтожили 34 захватчика и 2 вражеских склада с боеприпасами

Ольга ГлущенкоЧетверг, 16 июня 2022, 01:10
На востоке украинские военные уничтожили 34 захватчика и 2 вражеских склада с боеприпасами
фото: ОТГ Восток

На востоке Украины в среду, 15 июня, украинские защитники уничтожили 34 захватчика, 2 вражеских склада с боеприпасами и российскую военную технику.

Источник: оперативно-тактическая группировка "Восток"

Дословно: "Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восход".

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Детали: 15 июня ВСУ на востоке уничтожили:

  • личного состава – 34
  • БМП – 1
  • БТР – 1
  • МТЛБ – 1
  • СПГ – 1
  • артиллерийских систем – 3
  • АТТ – 2
  • состав из б/п – 2.

Темы: войнаВооруженные силыРосcия
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