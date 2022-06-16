На востоке украинские военные уничтожили 34 захватчика и 2 вражеских склада с боеприпасами
Четверг, 16 июня 2022, 01:10
На востоке Украины в среду, 15 июня, украинские защитники уничтожили 34 захватчика, 2 вражеских склада с боеприпасами и российскую военную технику.
Источник: оперативно-тактическая группировка "Восток"
Дословно: "Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восход".
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Детали: 15 июня ВСУ на востоке уничтожили:
- личного состава – 34
- БМП – 1
- БТР – 1
- МТЛБ – 1
- СПГ – 1
- артиллерийских систем – 3
- АТТ – 2
- состав из б/п – 2.