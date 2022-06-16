На востоке украинские военные уничтожили 34 захватчика и 2 вражеских склада с боеприпасами

На востоке Украины в среду, 15 июня, украинские защитники уничтожили 34 захватчика, 2 вражеских склада с боеприпасами и российскую военную технику.

Источник: оперативно-тактическая группировка "Восток"

Дословно: "Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восход".

Детали: 15 июня ВСУ на востоке уничтожили:

личного состава – 34

БМП – 1

БТР – 1

МТЛБ – 1

СПГ – 1

артиллерийских систем – 3

АТТ – 2

состав из б/п – 2.