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Росіяни знищили вагон з гуманітарною допомогою для маріупольців – радник мера

Ольга Глущенко Четвер, 16 червня 2022, 01:35
Росіяни знищили вагон з гуманітарною допомогою для маріупольців – радник мера
розбитий вагон, фото: Петро Андрющенко

Російські загарбники розбили ракетою вагон з гуманітарною допомогою для маріупольців у евакуації.

Джерело: радника міського голови Маріуполя Петро Андрющенко

Пряма мова: "…російська ракета влучила у вагон з гуманітарною допомогою World Cental the Kitchen, яка мала годувати Донеччину та тепер вплине на маріупольців по центрах "ЯМаріуполь".

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"МраZота продовжує паскудити життя Маріуполя та маріупольців. Навіть у тимчасовій евакуації".

Теми: Донецька областьМаріупольвійнаРосія
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