Росіяни знищили вагон з гуманітарною допомогою для маріупольців – радник мера
Четвер, 16 червня 2022, 01:35
Російські загарбники розбили ракетою вагон з гуманітарною допомогою для маріупольців у евакуації.
Джерело: радника міського голови Маріуполя Петро Андрющенко
Пряма мова: "…російська ракета влучила у вагон з гуманітарною допомогою World Cental the Kitchen, яка мала годувати Донеччину та тепер вплине на маріупольців по центрах "ЯМаріуполь".
"МраZота продовжує паскудити життя Маріуполя та маріупольців. Навіть у тимчасовій евакуації".
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