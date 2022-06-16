Росіяни знищили вагон з гуманітарною допомогою для маріупольців – радник мера

Російські загарбники розбили ракетою вагон з гуманітарною допомогою для маріупольців у евакуації.

Джерело: радника міського голови Маріуполя Петро Андрющенко

Пряма мова: "…російська ракета влучила у вагон з гуманітарною допомогою World Cental the Kitchen, яка мала годувати Донеччину та тепер вплине на маріупольців по центрах "ЯМаріуполь".

"МраZота продовжує паскудити життя Маріуполя та маріупольців. Навіть у тимчасовій евакуації".