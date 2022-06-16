Россияне уничтожили вагон с гуманитарной помощью для мариупольцев – советник мэра

Российские захватчики разбили ракетой вагон с гуманитарной помощью для мариупольцев в эвакуации.

Источник: советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко

Прямая речь: "...российская ракета попала в вагон с гуманитарной помощью World Cental the Kitchen, которая должна была кормить Донетчину и теперь повлияет на мариупольцев по центрам "ЯМариуполь".

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"МраZота продолжает гадить жизнь Мариуполя и мариупольцев. Даже во временной эвакуации".