З кінця лютого в Україну повернулися майже 2,5 мільйона людей - ООН

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, з 28 лютого до України повернулися 2 479 398 осіб.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на УВКБ ООН

Деталі: Станом на 14 червня кількість українців, котрі виїхали за кордон з моменту російського вторгнення, перевищує 7,5 мільйона. Понад 3,3 мільйона біженців з України отримали в країнах ЄС статус тимчасового захисту.

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За даними організації ООН, найбільше біженців із таким статусом зареєстровано у Польщі – понад 1,1 млн. Загалом з початку війни до цієї країни прибули 3,9 млн українців, а у зворотному напрямку виїхали 1,8 млн.

У трійці країн Європи, які прийняли найбільше українців, також Німеччина (780 тис.) і Чехія (373,9 тис.).

Щодо Росії та Білорусі, український кордон з ними перетнули відповідно 1,1 млн і 16,6 тисяч осіб. Однак дані про будь-який статус цих людей відсутні - як і про перетин кордону України у зворотному напрямку, зазначають в організації.

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Близько 8 мільйонів людей, за оцінками ООН, стали внутрішніми переселенцями, які переїхали із зони бойових дій у безпечніші області України.

Що передувало: 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Її війська знищують об'єкти цивільної і соціальної інфраструктури, ведуть масовані обстріли українських міст і сіл із використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.