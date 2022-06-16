С конца февраля в Украину вернулись почти 2,5 миллиона человек - ООН

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 28 февраля в Украину вернулись 2 479 398 человек.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на УВКБ ООН

Детали: По состоянию на 14 июня количество украинцев, выехавших за границу с момента российского вторжения, превышает 7,5 миллионов. Более 3,3 миллиона беженцев из Украины получили в странах ЕС статус временной защиты.

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По данным организации ООН, больше всего беженцев с таким статусом зарегистрировано в Польше – более 1,1 млн. Всего с начала войны в эту страну прибыли 3,9 млн украинцев, а в обратном направлении выехали 1,8 млн.

В тройке стран Европы, принявших больше всего украинцев, также Германия (780 тыс.) и Чехия (373,9 тыс.).

Относительно России и Беларуси, украинскую границу с ними пересекли соответственно 1,1 млн. и 16,6 тысячи человек. Однако данные о каком-либо статусе этих людей отсутствуют – как и о пересечении границы Украины в обратном направлении, отмечают в организации.

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Около 8 миллионов человек, по оценкам ООН, стали внутренними переселенцами, переехавшими из зоны боевых действий в более безопасные области Украины.

Что предшествовало: 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Ее войска уничтожают объекты гражданской и социальной инфраструктуры, ведут массированные обстрелы украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.