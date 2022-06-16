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Макрон, Драгі та Шольц прибули в Україну спецпотягом

Валентина РоманенкоЧетвер, 16 червня 2022, 08:19
Макрон, Драгі та Шольц прибули в Україну спецпотягом
фото La Republica

Лідери Франції, Італії та Німеччини Еммануель Макрон, Маріо Драгі та Олаф Шольц прибули в Україну.

Джерело: голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін у Telegram

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Деталі: поширене Камишіним фото належить італьйьсому виданню RaiNews, чий кореспондент перебував у потязі разом з європейськими лідерами.

Що передувало: Повідомлялося, що вищевказані лідери у четвер здійснять спільну поїздку в Україну, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським та продемонструвати підтримку Україні та обговорити її заявку на вступ до ЄС.

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Теми: МакронШольцІталія
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