Макрон, Драгі та Шольц прибули в Україну спецпотягом

Лідери Франції, Італії та Німеччини Еммануель Макрон, Маріо Драгі та Олаф Шольц прибули в Україну.

Джерело: голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін у Telegram

Деталі: поширене Камишіним фото належить італьйьсому виданню RaiNews, чий кореспондент перебував у потязі разом з європейськими лідерами.

Що передувало: Повідомлялося, що вищевказані лідери у четвер здійснять спільну поїздку в Україну, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським та продемонструвати підтримку Україні та обговорити її заявку на вступ до ЄС.