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Макрон, Драги и Шольц прибыли в Украину спецпоездом

Валентина РоманенкоЧетверг, 16 июня 2022, 08:19
Макрон, Драги и Шольц прибыли в Украину спецпоездом
фото La Republica

Лидеры Франции, Италии и Германии Эммануэль Макрон, Марио Драги и Олаф Шольц прибыли в Украину.

Источник: председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин в Telegram

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Детали: распространенное Камышиным фото принадлежит итальянскому изданию RaiNews, чей корреспондент находился в поезде вместе с европейскими лидерами.

Что предшествовало: Сообщалось, что вышеуказанные лидеры в четверг совершат совместную поездку в Украину, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским и продемонстрировать поддержку Украине и обсудить ее заявку на вступление в ЕС.

Темы: МакронШольцИталия
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