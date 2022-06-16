Макрон, Драги и Шольц прибыли в Украину спецпоездом
Четверг, 16 июня 2022, 08:19
Лидеры Франции, Италии и Германии Эммануэль Макрон, Марио Драги и Олаф Шольц прибыли в Украину.
Источник: председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин в Telegram
Реклама:
Детали: распространенное Камышиным фото принадлежит итальянскому изданию RaiNews, чей корреспондент находился в поезде вместе с европейскими лидерами.
Что предшествовало: Сообщалось, что вышеуказанные лидеры в четверг совершат совместную поездку в Украину, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским и продемонстрировать поддержку Украине и обсудить ее заявку на вступление в ЕС.