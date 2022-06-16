Макрон, Драги и Шольц прибыли в Украину спецпоездом

Лидеры Франции, Италии и Германии Эммануэль Макрон, Марио Драги и Олаф Шольц прибыли в Украину.

Источник: председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин в Telegram

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Детали: распространенное Камышиным фото принадлежит итальянскому изданию RaiNews, чей корреспондент находился в поезде вместе с европейскими лидерами.

Что предшествовало: Сообщалось, что вышеуказанные лидеры в четверг совершат совместную поездку в Украину, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским и продемонстрировать поддержку Украине и обсудить ее заявку на вступление в ЕС.