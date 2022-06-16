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"Газпром" за два дні скоротив постачання газу до Німеччини приблизно на 60%

"Європейська правда"Четвер, 16 червня 2022, 08:31

Російський газовий монополіст "Газпром" за два дні скоротив постачання газу до Німеччини приблизно на 60%.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на DW.

"Газпром" з початку четверга почав скорочувати обсяги постачання газу до Німеччини по газопроводу "Північний потік-1" до добового максимуму в 67 млн кубометрів.

У вівторок "Газпром" оголосив про зниження максимального обсягу постачання до 100 млн кубометрів газу на добу проти 167 млн кубометрів.

Загалом, скорочення означає приблизно 60% скорочення постачання газу до Німеччини лише за два дні.

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек напередодні звинуватив Москву в спробі створити занепокоєння та підвищити ціни на газ. Він додав, що альтернативні постачання газу на ринку все ще можливі, хоча й за вищою ціною.

Після початку російсько-української війни німецька опозиція закликала чинну німецьку владу відмовитися від поставок російського газу газопроводом "Північний потік-1".

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Теми: РосіягазЄС
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