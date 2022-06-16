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"Газпром" за два дня сократил поставки газа в Германию примерно на 60%

"Европейская правда"Четверг, 16 июня 2022, 08:31

Российский газовый монополист "Газпром" за два дня сократил поставки газа в Германию примерно на 60%.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Газпром" с начала четверга начал сокращать объемы поставок газа в Германию по газопроводу "Северный поток-1" до суточного максимума в 67 млн ​​кубометров.

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Во вторник "Газпром" объявил о снижении максимального объема поставок до 100 млн кубометров газа в сутки против 167 млн ​​кубометров.

В общем, сокращение означает примерно 60% сокращение поставки газа в Германию всего за два дня.

Министр экономики Германии Роберт Хабек накануне обвинил Москву в попытке создать беспокойство и повысить цены на газ. Он добавил, что альтернативные поставки газа на рынке все еще возможны, хотя и по более высокой цене.

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После начала войны России против Украны немецкая оппозиция призвала действующие немецкие власти отказаться от поставок российского газа по газопроводу "Северный поток-1".

Темы: РосcиягазЕС
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