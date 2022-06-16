Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Газпром" за два дня сократил поставки газа в Германию примерно на 60%

"Европейская правда"Четверг, 16 июня 2022, 08:31

Российский газовый монополист "Газпром" за два дня сократил поставки газа в Германию примерно на 60%.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Газпром" с начала четверга начал сокращать объемы поставок газа в Германию по газопроводу "Северный поток-1" до суточного максимума в 67 млн ​​кубометров.

Во вторник "Газпром" объявил о снижении максимального объема поставок до 100 млн кубометров газа в сутки против 167 млн ​​кубометров.

В общем, сокращение означает примерно 60% сокращение поставки газа в Германию всего за два дня.

Министр экономики Германии Роберт Хабек накануне обвинил Москву в попытке создать беспокойство и повысить цены на газ. Он добавил, что альтернативные поставки газа на рынке все еще возможны, хотя и по более высокой цене.

После начала войны России против Украны немецкая оппозиция призвала действующие немецкие власти отказаться от поставок российского газа по газопроводу "Северный поток-1".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: РосcиягазЕС
Главное сегодня

Еврокомиссия поддержит кандидатство для Украины и Молдовы, а Грузии откажет – СМИ

фотоВ Запорожской области горит химзавод

Зеленский поручил проверить готовность к вторжению из Беларуси в 4 областях – Данилов

Макрон объяснил, как Украину будут продвигать по пути к членству в Евросоюзе

Coca-Cola уходит из РФ: останавливает производство и продажу в России

Украинская разведка получила детальную техдокументацию "Крымского моста"

Все новости...
Росcия
Американский генерал: Украинцы воюют эффективно, а россияне – хаотично
Сергей Рахманин: Путин не воспримет какой-либо вариант, кроме победного для себя. Это значит, что война надолго
Россияне уничтожили вагон с гуманитарной помощью для мариупольцев – советник мэра
Последние новости
23:38
По всей Украине снова воздушная тревога
23:28
НАТО готовит новую модель обороны восточного фланга – генсек
23:11
Лавров уже говорит, что Россия не вторгалась в Украину
22:49
США уже известно о трех американских добровольцах, пропавших в Украине
22:48
Американец хочет отсудить у Маска, Tesla и SpaceX $260 миллиардов из-за Dogecoin
22:25
Неэффективное лекарство: какие препараты не стоит покупать на фронт
22:24
Зеленский: Украина приблизилась к ЕС больше всего за время независимости
22:17
Еврокомиссия поддержит кандидатство для Украины и Молдовы, а Грузии откажет – СМИ
22:09
Подоляк: Все предложения РФ о переговорах – попытка задобрить, чтобы воткнуть нож в спину
22:00
ЕСПЧ обязал Россию не допустить казни одного из осужденных иностранцев в Донецке
Все новости...