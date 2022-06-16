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Росіяни вдарили ракетами по Сумщині: 4 загиблих

Ірина БалачукЧетвер, 16 червня 2022, 08:44
Росіяни вдарили ракетами по Сумщині: 4 загиблих
Скриншот з google.maps

Російські окупанти вночі завдали ракетних ударів по території Садівської ОТГ у Сумській області, у результаті чого 4 людей загинули і щонайменше 6 отримали поранення.

Джерело: голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram, Оперативне командування "Північ" у Facebook

Пряма мова Живицького: "Вночі по території Садівської ОТГ Сумського району ворог здійснив ракетний авіаудар. Загинуло чотири людини, щонайменше шестеро поранених. Інформація про руйнування і пошкодження – згодом".

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Деталі: Живицький зазначив, що вибух чули у половині Сумського району і в самому обласному центрі.

Ще один ракетний авіаудар окупанти нанесли близько 5 ранку по Краснопільській громаді.

Далі, за словами голови ОВА, росіяни відкрили вогонь зі своєї території – били з мінометів, загалом було 26 "приходів".

Внаслідок обстрілу загорілася господарча споруда та автомобіль Daewoo Sens.

Інформація про постраждалих та інші пошкодження інфраструктури уточнюється.

ВІДЕО ДНЯ

Пізніше ОК "Північ" повідомило, що ворожа авіація здійснила пуск двох ракет по околицям Мезенівки. Це сталося близько 4:40 ранку. На місці події виявили воронки, плати управління та уламки снаряду. 

 
Фото ОК "Північ" з facebook 

О 5:00 ранку спостерігачі зафіксували над Мезенівкою роботу БпЛА (ймовірно Орлан-10), після чого з території РФ почався мінометний обстріл (ймовірно, калібр 120 мм) навколишніх територій та цивільних об’єктів. Всього противник використав близько 25 мін. 

 
Фото ОК "Північ" з facebook 

За попередніми даними, пошкоджена цивільна інфраструктура, жертв немає.

Теми: Сумська областьвійнажертви
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