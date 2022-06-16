Россияне ударили ракетами по Сумщине: 4 погибших

Российские оккупанты ночью нанесли ракетные удары по территории Садовской ОТО в Сумской области, в результате чего 4 человека погибли и по меньшей мере 6 получили ранения.

Источник: глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram, Оперативное командование "Север" в Facebook

Прямая речь Живицкого: "Ночью по территории Садовской ОТО Сумского района враг нанес ракетный авиаудар. Погибли четыре человека, по меньшей мере шесть раненых. Информация о разрушениях и повреждениях – позже".

Детали: Живицкий отметил, что взрыв слышали в половине Сумского района и в самом областном центре.

Еще один ракетный авиаудар оккупанты нанесли около 5 утра по Краснопольской общине.

Далее, по словам главы ОВА, россияне открыли огонь со своей территории – били из минометов, всего было 26 "приходов".

В результате обстрела загорелось хозяйственное сооружение и автомобиль Daewoo Sens.

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Информация о пострадавших и других повреждениях инфраструктуры уточняется.

Позже ОК "Север" сообщило, что вражеская авиация осуществила пуск двух ракет по окрестностям Мезеновки. Это произошло около 4:40 утра. На месте происшествия обнаружили воронки, платы управления и обломки снаряда.

Фото ОК "север" с facebook

В 5 часов утра наблюдатели зафиксировали над Мезеновкой работу БпЛА (вероятно Орлан-10), после чего с территории РФ начался минометный обстрел (вероятно, калибр 120 мм) окрестных территорий и гражданских объектов. Всего противник использовал около 25 мин.

Фото ОК "север" с facebook

По предварительным данным, повреждена гражданская инфраструктура, жертв нет.