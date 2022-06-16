Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Захисники України вже знищили майже 33 тисячі окупантів

Ірина БалачукЧетвер, 16 червня 2022, 09:16
Захисники України вже знищили майже 33 тисячі окупантів
Український захисник на фоні знищеної техніки окупанта. Фото Генштабу ЗСУ

Росія продовжує нести втрати у загарбницькій війні в Україні – за 113 днів протистояння захисники вже знищили майже 33 тисячі окупантів і 1 449 їхніх танків.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.06 орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу – близько 32 950 (+200) осіб ліквідовано,  
  • танків ‒ 1 449 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3 545 (+17) од,
  • артилерійських систем – 729 (+7) од,
  • РСЗВ – 233 (+3) од,
  • засобів ППО – 97 (+0) од,
  • літаків – 213 (+0) од,
  • гелікоптерів – 179 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 591 (+0) од,
  • крилатих ракет – 129 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 494 (+9) од,
  • спеціальної техніки – 55 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Теми: Росіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Росія
Кремль вивезе "вагнерівців" з Білорусі до країн Африки – Спротив
В РФ без почестей поховали терориста і вагнерівця Уткіна
Кулеба закликав розповісти Африці про небезпеку російського колоніалізму
Останні новини
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
Усі новини...
Реклама: