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Захисники України вже знищили майже 33 тисячі окупантів

Ірина БалачукЧетвер, 16 червня 2022, 09:16
Український захисник на фоні знищеної техніки окупанта. Фото Генштабу ЗСУ

Росія продовжує нести втрати у загарбницькій війні в Україні – за 113 днів протистояння захисники вже знищили майже 33 тисячі окупантів і 1 449 їхніх танків.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.06 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 32 950 (+200) осіб ліквідовано,  
  • танків ‒ 1 449 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3 545 (+17) од,
  • артилерійських систем – 729 (+7) од,
  • РСЗВ – 233 (+3) од,
  • засобів ППО – 97 (+0) од,
  • літаків – 213 (+0) од,
  • гелікоптерів – 179 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 591 (+0) од,
  • крилатих ракет – 129 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 494 (+9) од,
  • спеціальної техніки – 55 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

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Теми: Росіявійна
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