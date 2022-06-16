Захисники України вже знищили майже 33 тисячі окупантів
Четвер, 16 червня 2022, 09:16
Росія продовжує нести втрати у загарбницькій війні в Україні – за 113 днів протистояння захисники вже знищили майже 33 тисячі окупантів і 1 449 їхніх танків.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.06 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 32 950 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 449 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3 545 (+17) од,
- артилерійських систем – 729 (+7) од,
- РСЗВ – 233 (+3) од,
- засобів ППО – 97 (+0) од,
- літаків – 213 (+0) од,
- гелікоптерів – 179 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 591 (+0) од,
- крилатих ракет – 129 (+0) од,
- кораблів/катерів – 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 494 (+9) од,
- спеціальної техніки – 55 (+0) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.
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