Защитники Украины уже уничтожили около 33 тысяч оккупантов
Четверг, 16 июня 2022, 09:16
Россия продолжает нести потери в захватнической войне в Украине – за 113 дней противостояния защитники уже уничтожили около 33 тысяч оккупантов и 1 449 их танков.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 16.06 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 32 950 (+200) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1 449 (+9) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3 545 (+17) ед,
- артиллерийских систем – 729 (+7) ед,
- РСЗО – 233 (+3) ед,
- средств ПВО – 97 (+0) ед,
- самолетов – 213 (+0) ед,
- вертолетов – 179 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 591 (+0) ед,
- крылатых ракет – 129 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 494 (+9) ед,
- специальной техники – 55 (+0) ед.
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.