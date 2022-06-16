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Защитники Украины уже уничтожили около 33 тысяч оккупантов

Ирина БалачукЧетверг, 16 июня 2022, 09:16
Украинский защитник на фоне уничтоженной техники оккупанта. Фото Генштаба ВСУ

Россия продолжает нести потери в захватнической войне в Украине – за 113 дней противостояния защитники уже уничтожили около 33 тысяч оккупантов и 1 449 их танков.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 16.06 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 32 950 (+200) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1 449 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3 545 (+17) ед,
  • артиллерийских систем – 729 (+7) ед,
  • РСЗО – 233 (+3) ед,
  • средств ПВО – 97 (+0) ед,
  • самолетов – 213 (+0) ед,
  • вертолетов – 179 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 591 (+0) ед,
  • крылатых ракет – 129 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 494 (+9) ед,
  • специальной техники – 55 (+0) ед.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

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