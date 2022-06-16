Защитники Украины уже уничтожили около 33 тысяч оккупантов

Россия продолжает нести потери в захватнической войне в Украине – за 113 дней противостояния защитники уже уничтожили около 33 тысяч оккупантов и 1 449 их танков.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 16.06 ориентировочно составили:

личного состава – около 32 950 (+200) человек ликвидировано,

танков ‒ 1 449 (+9) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3 545 (+17) ед,

артиллерийских систем – 729 (+7) ед,

РСЗО – 233 (+3) ед,

средств ПВО – 97 (+0) ед,

самолетов – 213 (+0) ед,

вертолетов – 179 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 591 (+0) ед,

крылатых ракет – 129 (+0) ед,

кораблей/катеров – 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 494 (+9) ед,

специальной техники – 55 (+0) ед.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.