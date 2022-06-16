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Словаччина передала Україні п'ять вертольотів і боєприпаси для РСЗВ "Град"

"Європейська правда"Четвер, 16 червня 2022, 09:38

Словаччина передала Україні чотири вертольоти Мі-17 та один гелікоптер Мі-2, а також боєприпаси для реактивної системи залпового вогню "Град".

Про це заявив міністр оборони Ярослав Надь, пише "Європейська правда" із посиланням на Aktuality.

За словами міністра, гелікоптери вже перебувають на озброєнні Збройних сил України.

"Ця допомога Україні, як і всі попередні постачання, буде відшкодована Словаччині з Європейського фонду миру, що є сильним виявленням солідарності Європейського Союзу з Україною", - сказав він.

У середу глава Пентагону Ллойд Остін після зустрічі у форматі "Рамштайн" в Брюсселі заявив, що Словаччина вирішила передати Україні бойові гелікоптери, проте не конкретизував інформацію про постачання.

Також він заявив, що Канада, Польща та Нідерланди передадуть нові одиниці артилерії.

Раніше президент США Джо Байден провів телефонні переговори з українським візаві Володимиром Зеленським і підтвердив виділення Києву мільярда доларів безпекової допомоги.

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В новому пакеті безпекової допомоги від США  - боєприпаси для реактивних систем залпового вогню і протикорабельні ракети Harpoon.

Теми: Словаччиназброя
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