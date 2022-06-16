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Словакия передала Украине пять вертолетов и боеприпасы для РСЗО "Град"

"Европейская правда"Четверг, 16 июня 2022, 09:38

Словакия передала Украине четыре вертолета Ми-17 и один вертолет Ми-2, а также боеприпасы для реактивной системы залпового огня "Град".

Об этом заявил министр обороны Ярослав Надь, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

По словам министра, вертолеты уже находятся на вооружении Вооруженных сил Украины.

"Эта помощь Украине, как и все предыдущие поставки, будет возмещена Словакии из Европейского фонда мира, что является сильным определением солидарности Европейского Союза с Украиной", - сказал он.

В среду глава Пентагона Ллойд Остин после встречи в формате "Рамштайн" в Брюсселе заявил, что Словакия решила передать Украине боевые вертолеты, однако не конкретизировал информацию о поставках.

Также он заявил, что Канада, Польша и Нидерланды передадут новые единицы артиллерии.

Ранее президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с Владимиром Зеленским и подтвердил выделение Киеву миллиарда долларов помощи в сфере безопасности.

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В новом пакете помощи от США - боеприпасы для реактивных систем залпового огня и противокорабельные ракеты Harpoon.

Темы: Словакияоружие
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