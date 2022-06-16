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Регіони: ворог цинічно розстрілює Сумщину, тисне на Донбасі, на Ізюмщині тривають бої

Валентина РоманенкоЧетвер, 16 червня 2022, 10:15
ілюстративне фото ЗСУ

Російська армія інтенсивно обстрілювала Сумську область, ворог спалює території Луганщини, на Донеччині бої тривають по всій лінії фронту.

Джерело: дані обласних військових адміністрацій

Деталі: Дані в регіонах України станом на 8.00 16 червня

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Полтавщині, Київщині та Житомирщині.

Сумщина: протягом дня середи росіяни обстрілювали прикордонні громади з мінометів та артилерії. Вдень, на ворожій міні неподалік кордону підірвався автомобіль. Троє загиблих, один поранений.

Ввечері був ракетний удар по околицям Глухова. П'ять ракет. Один загиблий, шестеро поранених.

Вночі — ракетний авіаудар по Садівській громаді. Четверо загиблих, шестеро поранених.

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Також вранці сьогодні був ракетний авіаудар по Краснопільській громаді і година мінометного вогню.

Зруйновані будівлі, пожежі тривають. Наслідки та постраждалі — інформація уточнюється.

Харків: ніч минула з тривогами та поодинокими обстрілами. Постраждалих по місту немає.

По області внаслідок обстрілів Лозівського району одну людину поранено, в Ізюмському районі поранено 4 особи. На Ізюмському напрямку тривають бойові дії.

Луганщина: ворог намагається наступати  в Сєвєродонецьку та Тошківці, спалює села Гірської та Попаснянської громад. Вчора відбили черговий штурм Тошківки, де руйнувань більшає щодня. Як і в Вікторівці, Новоіванівці, Вовчоярівці, Нирковому та інших населених пунктах. Тільки у Гірському за день пошкоджено 12 будинків. Один поранений цивільний.

Донеччина: активні бойові дії вздовж всієї лінії фронту, ввечері 15 червня — ракетні удари по віддалених населених пунктах Покровськ, Гришине. По Костянтинівці — РСЗО "Ураган".

Пошкоджені та зруйновані житлові будинки, метеостанція, промислове підприємство, свиноферма.

За добу одна людина загинула, 13 поранено. Продовжується евакуація населення.

Миколаївщина: вдень 15 червня російські окупанти обстріляли житловий квартал Миколаєва з реактивних систем залпового вогню, попередньо, системи "Ураган", поцілили у чотириповерховий житловий будинок. Також було обстріляно Широківську громаду.

За попередньою інформацією потерпілих немає, зруйновані фермерські склади. Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Миколаївський район: потягом дня обстрілювалося с. Лимани Галицинівської громади, внаслідок чого два будинки згоріли, в інших – вибиті вікна, двері. Потерпілих немає.

Після ворожих обстрілів ввечері у с. Лимани зайнялася пожежа пшениці на корені.

В результаті ворожих обстрілів у середу у селі Засілля Первомайської громади згорів житловий будинок. Потерпілих немає. Також обстрілу зазнало смт Первомайське, внаслідок чого сталася пожежа житлового будинку.

Херсонщина: бойові дії тривають на території області, зокрема, кризове становище у населених пунктах Бериславського і Каховського районів: знищені будинки, вбиті та поранені люди, замінована інфраструктура та берег річки, мародерства, викрадення місцевих жителів. Перевіряється інформація щодо мінування берегів Молодіжного пляжу у Херсоні.

Зберігається критична ситуація в області із забезпеченням медикаментами та гуманітарною допомогою.

Теми: війна
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