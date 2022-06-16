Регионы: враг цинично расстреливает Сумщину, давит на Донбассе, на Изюмщине идут бои

Российская армия интенсивно обстреливала Сумскую область, враг сжигает территорию Луганщины, в Донецкой области бои продолжаются по всей линии фронта.

Источник: данные областных военных администраций

Детали: Данные в регионах Украины по состоянию на 8:00 16 июня

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Тернопольской, Хмельницкой областях, на Кировоградщине, Черкасщине, Черниговщине, Полтавщине, Киевщине и Житомирщине.

Сумщина: в течение дня среди россиян обстреливали пограничные общины из минометов и артиллерии. Днем, на вражеской мине возле границы взорвался автомобиль. Трое погибших, один раненый.

Вечером был ракетный удар по окрестностям Глухова. Пять ракет. Один погибший, шесть раненых.

Ночью – ракетный авиаудар по Садовской общине. Четверо погибших, шесть раненых.

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Также утром сегодня был ракетный авиаудар по Краснопольской общине и час минометного огня.

Разрушены здания, пожары продолжаются. Относительно последствий и пострадавших информация уточняется.

Харьков: ночь прошла с тревогами и единичными обстрелами. Пострадавших по городу нет.

По области в результате обстрелов Лозовского района один человек ранен, в Изюмском районе ранены 4 человека. На Изюмском направлении продолжаются боевые действия.

Луганщина: враг пытается наступать в Северодонецке и Тошковке, сжигает села Горской и Попаснянской общин. 15 июня был отбит очередной штурм Тошковки, где количество разрушений увеличивается каждый день. Как и в Викторовке, Новоивановке, Волчеяровке, Нырково и других населенных пунктах. Только в Горском за день повреждены 12 домов. Ранен один гражданский.

Донетчина: активные боевые действия вдоль всей линии фронта, вечером 15 июня – ракетные удары по отдаленным населенным пунктам Покровск, Гришино. По Константиновке - РСЗО "Ураган".

Повреждены и разрушены жилые дома, метеостанция, промышленное предприятие, свиноферма.

За сутки один человек погиб, 13 ранены. Продолжается эвакуация населения.

Николаевщина: днем ​​15 июня российские оккупанты обстреляли жилой квартал Николаева из реактивных систем залпового огня, предварительно, системы "Ураган", попали в четырехэтажный жилой дом. Также была обстреляна Широковская община.

По предварительной информации, пострадавших нет, разрушены фермерские склады. Продолжаются обстрелы в Березнеговатской общине. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Николаевский район: в течение дня обстреливалось с. Лиманы Галицыновской общины, в результате чего два дома сгорели, в других – выбиты окна, двери. Потерпевших нет.

В результате вражеских обстрелов в среду в селе Заселье Первомайской общины сгорел жилой дом. Потерпевших нет. Также под обстрел попал пгт Первомайское, в результате чего произошел пожар жилого дома.

Херсонщина: боевые действия продолжаются на территории области, в частности, кризисное положение в населенных пунктах Бериславского и Каховского районов: уничтожены дома, убитые и раненые люди, заминирована инфраструктура и берег реки, мародерство, похищение местных жителей. Проверяется информация о минировании берегов Молодежного пляжа в Херсоне.

Сохраняется критическая ситуация в области с обеспечением медикаментами и гуманитарной помощью.