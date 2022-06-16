Макрон повідомив перші деталі візиту до Києва

Президент Франції Еммануель Макрон розповів, що під час візиту лідери спершу зустрінуться з президентом Володимиром Зеленським та відвідають Ірпінь.

Про це він сказав у коментарі BFMTV після прибуття потяга до Києва, пише "Європейська правда".

"Ми зустрінемося з президентом Володимиром Зеленським, щоб вирушити на місце бойових дій, де скоювалися вбивства, і проведемо заплановані зустрічі. Це місто - Ірпінь", - сказав Макрон.

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Він додав, що хоче запевнити українців у європейській підтримці та єдності.

Також з делегацією приїхала міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна. "Ця поїздка дуже важлива для України, Європи та глобальної стабільності", - сказала вона у коментарі.

Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères, depuis Kiev: "C'est une journée très importante pour l'Ukraine, pour l'Europe, pour la stabilité du monde" pic.twitter.com/Xjl9pjNYF6 ВІДЕО ДНЯ June 16, 2022

Як повідомлялося, вранці 16 червня з’явилися перші фото подорожі лідерів Франції, Німеччини та Італії до Києва спеціальним потягом - Макрона, канцлера Олафа Шольца та прем’єра Маріо Драгі сфотографували в одному вагоні.

Невизначеність щодо візиту лідерів зберігалася до останнього. Увечері 15 червня західні ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що Макрон, Шольц і Драгі все ж планують разом їхати до Києва у четвер, щоб продемонструвати підтримку Україні та обговорити її заявку на вступ до ЄС.

Як відомо, 17 червня очікується висновок Єврокомісії щодо заявок України, Грузії та Молдови на вступ до ЄС.

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