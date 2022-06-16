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Макрон сообщил первые детали визита в Киев

"Европейская правда"Четверг, 16 июня 2022, 10:14

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что во время визита лидеры сначала встретятся с президентом Владимиром Зеленским и посетят Ирпень.

Об этом он сказал в комментарии BFMTV по прибытии поезда в Киев, пишет "Европейская правда".

"Мы встретимся с президентом Владимиром Зеленским, чтобы отправиться на место боевых действий, где совершались убийства, и проведем запланированные встречи. Этот город – Ирпень", – сказал Макрон.

 

Он добавил, что хочет уверить украинцев в европейской поддержке и единстве.

Также с делегацией приехала министр иностранных дел Франции Катрин Колонна. "Эта поездка очень важна для Украины, Европы и глобальной стабильности", – сказала она в комментарии.

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Как сообщалось, утром 16 июня появились первые фото путешествия лидеров Франции, Германии и Италии в Киев специальным поездом – Макрона, канцлера Олафа Шольца и премьера Марио Драги сфотографировали в одном вагоне.

Неопределенность по поводу визита лидеров сохранялась до последнего. Вечером 15 июня западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Макрон, Шольц и Драги все же планируют вместе ехать в Киев в четверг, чтобы продемонстрировать поддержку Украине и обсудить её заявку на вступление в ЕС.

Как известно, 17 июня ожидается вывод Еврокомиссии по заявкам Украины, Грузии и Молдовы на вступление в ЕС.

Темы: МакронКиев
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