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Експосол США: Вашингтон не буде підштовхувати Україну до поступок РФ

"Європейська правда"Четвер, 16 червня 2022, 10:16

Запевнення Білого дому про те, що США не будуть тиснути на Україну і підштовхувати її до поступок Росії задля швидшого припинення війни, та що Україна має сама визначити обриси своєї перемоги - не просто слова, а реальна позиція Штатів.

Про це в інтерв’ю польському PAP сказав колишній посол США в Україні Вільям Тейлор, пише "Європейська правда". 

"Україна має сама визначити, на яких умовах вона буде вести переговори та чи піде на якісь поступки, особливо територіальні. І на цей час дуже очевидно, що українці не збираються цього робити, і США підтримують це рішення… Це реальна позиція і політика США", - зазначив Вільям Тейлор. 

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Дипломат зазначив, що перемовини з Кремлем отримають шанс на успіх лише тоді, коли Україна отримає перевагу на полі бою і почне витісняти російські сили з окупованих територій. "Лише коли росіяни зрозуміють, що не виграють на полі бою - тоді вони справді захочуть вести перемовини як спосіб врятувати хоч щось за підсумками цієї катастрофи тривалістю вже три місяці", - сказав Тейлор, додавши, що розв’язана війна вже стала для Росії політичною та економічною катастрофою

Вільям Тейлор також не погодився з позицією президента Франції Еммануеля Макрона, що Росію "не можна принижувати".

"Порятунок обличчя Путіна - це не те, про що Захід зараз має перейматися. Цю проблему президент Путін створив собі сам, коли вирішив вторгнутися у меншу, мирну країну. Він вже втратив обличчя в очах світової спільноти, його вже вважають брутальним воєнним злочинцем", - зазначив дипломат. Він додав, що Путін має інструменти, аби переконати власне суспільство у "досягненні цілей спецоперації" незалежно від того, як завершиться війна. 

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На запитання про те, чи є метою США послабити Росію до того стану, щоб вона більше не могла нападати на своїх сусідів - як раніше сказав глава Пентагону, Тейлор відповів, що нинішню позицію краще відображають слова президента Байдена.

"Президент зазначив, що ця мета - збереження демократичної, незалежної, суверенної, процвітаючої України, яка була би спроможна стримувати агресію і захищатися від подальшої агресії. Це означає, що ми маємо надавати фінансову допомогу, військову допомогу та зброю", - зазначив дипломат.

Нагадаємо, 15 червня США оголосили новий пакет військової допомоги для України обсягом 1 мільярд доларів. Глава Пентагону підтвердив, що в новому пакеті будуть боєприпаси для реактивних систем залпового вогню і протикорабельні ракети Harpoon.

Теми: СШАвійна
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