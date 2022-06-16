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Экс-посол США: Вашингтон не будет подталкивать Украину к уступкам РФ

"Европейская правда"Четверг, 16 июня 2022, 10:16

Заверения Белого дома о том, что США не будут давить на Украину и подталкивать ее к уступкам России для скорейшего прекращения войны и что Украина сама должна определить очертания своей победы - не просто слова, а реальная позиция Штатов.

Об этом в интервью польскому PAP сказал бывший посол США в Украине Уильям Тейлор, пишет "Европейская правда".

"Украина сама должна определить, на каких условиях она будет вести переговоры и пойдет ли на какие-то уступки, особенно территориальные. И на данный момент очень очевидно, что украинцы не собираются этого делать, и США поддерживают это решение… Это реальная позиция и политика США", – отметил Уильям Тейлор.

Дипломат отметил, что переговоры с Кремлем получат шанс на успех только тогда, когда Украина получит преимущество на поле боя и начнет вытеснять российские силы с оккупированных территорий. "Только когда россияне поймут, что не выиграют на поле боя – тогда они действительно захотят вести переговоры как способ спасти хоть что-то по итогам этой катастрофы продолжительностью уже три месяца", – сказал Тейлор, добавив, что развязавшаяся война уже стала для России политической. и экономической катастрофой

Уильям Тейлор также не согласился с позицией президента Франции Эммануэля Макрона, что Россию "нельзя унижать".

"Спасение лица Путина - это не то, о чем Запад сейчас должен беспокоиться. Эту проблему президент Путин создал себе сам, когда решил вторгнуться в меньшую, мирную страну. Он уже потерял лицо в глазах мирового сообщества, его уже считают агрессивным военным преступником", – отметил дипломат. Он добавил, что у Путина есть инструменты, чтобы убедить собственное общество в "достижении целей спецоперации" независимо от того, как завершится война.

На вопрос о том, является ли целью США ослабить Россию до того состояния, чтобы она больше не могла нападать на своих соседей – как ранее сказал глава Пентагона, Тейлор ответил, что нынешнюю позицию лучше отражают слова президента Байдена.

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"Президент отметил, что эта цель - сохранение демократической, независимой, суверенной, преуспевающей Украины, которая была бы способна сдерживать нападение и защищаться от дальнейшей агрессии. Это значит, что мы должны оказывать финансовую помощь, военную помощь и оружие", - отметил дипломат.

Напомним, 15 июня США объявили о новом пакете военной помощи для Украины в размере 1 миллиарда долларов. Глава Пентагона подтвердил, что в новом пакете будут боеприпасы для реактивных систем залпового огня и противокорабельные ракеты Harpoon.

Темы: СШАвойна
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