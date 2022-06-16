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Президент Румунії приєднається до Макрона, Шольца і Драгі у Києві

"Європейська правда"Четвер, 16 червня 2022, 10:57

Президент Румунії Клаус Йоганніс у четвер приїде в Київ, де приєднається до лідерів Франції, Німеччини та Італії.

Про це пише німецький Bild, повідомляє "Європейська правда".

За даними видання, приєднатися до тріо Йоганнесу запропонував французький президент Еммануель Макрон.

"У якийсь момент протягом тижнів підготовки до поїздки тріо зрозуміло, що взяти з собою східного європейця як знак європейської єдності може бути гарною ідеєю", - пише видання.

Йоганніс самостійно подорожував з Бухареста до Києва, оскільки у потязі, яким їхали три лідери вже не було місце, оскільки їх супроводжували численні делегації та охорона.

ОНОВЛЕНО: вранці 16 червня президент Румунії прибув у Київ поїздом.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем’єр Італії Маріо Драгі прямують до Києва потягом.

Невизначеність щодо візиту лідерів зберігалася до останнього. Увечері 15 червня західні ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що Макрон, Шольц і Драгі все ж планують разом їхати до Києва у четвер, щоб продемонструвати підтримку Україні та обговорити її заявку на вступ до ЄС.

Теми: ЄСєвроінтеграціяФранціяРумунія
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