Президент Румынии присоединится к Макрону, Шольцу и Драги в Киеве

Президент Румынии Клаус Йоханнис в четверг приедет в Киев, где присоединится к лидерам Франции, Германии и Италии.

Об этом пишет немецкий Bild, сообщает "Европейская правда".

По данным издания, присоединиться к трио Йоханнесу предложил французский президент Эммануэль Макрон.

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"В какой-то момент в течение недель подготовки к поездке трио стало ясно, что взять с собой восточного европейца как символ европейского единства может быть хорошей идеей", - пишет издание.

Йоханнис самостоятельно путешествовал из Бухареста в Киев, поскольку в поезде, которым ехали три лидера, уже не было места, поскольку их сопровождали многочисленные делегации и охрана.

ОБНОВЛЕНО: утром 16 июня президент Румынии прибыл в Киев на поезде.

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Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер Италии Марио Драги направляются в Киев поездом.

Неопределенность по поводу визита лидеров сохранялась до последнего. Вечером 15 июня западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Макрон, Шольц и Драги все же планируют вместе ехать в Киев в четверг, чтобы продемонстрировать поддержку Украине и обсудить ее заявку на вступление в ЕС.

Как известно, 17 июня ожидается заключение Еврокомиссии по заявкам Украины, Грузии и Молдовы на вступление в ЕС, на основании которого страны могут получить статус кандидата на вступление.