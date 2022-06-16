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Подаровані Литвою бронетранспортери М113 вже на передовій

"Європейська правда"Четвер, 16 червня 2022, 10:56

Передані Литвою бронетранспортери М113 вже в Україні та починають залучатися для потреб військових.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив міністр оборони Литви Арвидас Анушаускас.

"M113 вже дісталися до поля бою в Україні і будуть захищати життя українських військових", ­– написав він у своєму Twitter.

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Як повідомляє Міноборони Литви, загальні обсяги наданої Литвою допомоги для України досягли 115 млн євро.

Серед останніх передали 10 вантажівок і 10 позашляховиків для розмінувальних робіт. Раніше Литва передала ПЗРК Stinger, протитанкову зброю, засоби захисту для віськових, 120-мм міномети, стрілецьку зброю та боєприпаси, прилади нічного бачення, дрони і засоби для боротьби з ворожими безпілотниками, радари для спостереження. Також литовці з ініціативи журналіста, погодженої з Міноборони, зібрали понад 5 млн євро на купівлю "Байрактара" для України. 

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 15 червня відбулася третя зустріч у форматі "Рамштайн" щодо допомоги Україні зброєю. США цього дня анонсували новий пакет військової допомоги на 1 млрд доларів. У ньому передбачені у тому числі боєприпаси для реактивних систем залпового вогню і протикорабельні ракети Harpoon.

Словаччина вирішила передати Україні бойові гелікоптери і боєприпаси до РСЗВ "Град", а Канада, Польща та Нідерланди – нові одиниці артилерії.

Німеччина підтвердила передання трьох своїх РСЗВ MARS-II. 

Теми: ЛитвазброяУкраїнавійна
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