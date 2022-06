Подаровані Литвою бронетранспортери М113 вже на передовій

Передані Литвою бронетранспортери М113 вже в Україні та починають залучатися для потреб військових.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив міністр оборони Литви Арвидас Анушаускас.

"M113 вже дісталися до поля бою в Україні і будуть захищати життя українських військових", ­– написав він у своєму Twitter.

🇱🇹 M113 already reached the battlefield in 🇺🇦 to protect the lives of Ukrainian soldiers. #РазомДоПеремоги pic.twitter.com/2T3QoUR2dy

Як повідомляє Міноборони Литви, загальні обсяги наданої Литвою допомоги для України досягли 115 млн євро.

Серед останніх передали 10 вантажівок і 10 позашляховиків для розмінувальних робіт. Раніше Литва передала ПЗРК Stinger, протитанкову зброю, засоби захисту для віськових, 120-мм міномети, стрілецьку зброю та боєприпаси, прилади нічного бачення, дрони і засоби для боротьби з ворожими безпілотниками, радари для спостереження. Також литовці з ініціативи журналіста, погодженої з Міноборони, зібрали понад 5 млн євро на купівлю "Байрактара" для України.

🇱🇹 Lithuania has been firmly and consistently supporting

🇺🇦 Ukraine in its fight against Russia’s aggression in all possible ways, including military, financial, humanitarian and any other assistance. #StandWithUkraine pic.twitter.com/aaLKi128FM