Подаренные Литвой бронетранспортеры М113 уже на передовой

Переданные Литвой бронетранспортеры М113 уже в Украине и начинают привлекаться для военных.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"M113 уже добрались до поля боя в Украине и будут защищать жизнь украинских военных", – написал он в своем Twitter.

Реклама:

🇱🇹 M113 already reached the battlefield in 🇺🇦 to protect the lives of Ukrainian soldiers. #РазомДоПеремоги pic.twitter.com/2T3QoUR2dy

Как сообщает Минобороны Литвы, общие объемы предоставленной Литвой помощи для Украины достигли 115 млн евро.

Среди последних передали 10 грузовиков и 10 внедорожников для разминочных работ. Ранее Литва передала ПЗРК Stinger, противотанковое оружие, средства защиты для военных, 120-мм минометы, стрелковое оружие и боеприпасы, приборы ночного видения, дроны и средства борьбы с вражескими беспилотниками, радары для наблюдения. Также литовцы по инициативе журналиста, согласованной с Минобороны, собрали более 5 млн евро на покупку "Байрактара" для Украины.

🇱🇹 Lithuania has been firmly and consistently supporting

🇺🇦 Ukraine in its fight against Russia’s aggression in all possible ways, including military, financial, humanitarian and any other assistance. #StandWithUkraine pic.twitter.com/aaLKi128FM