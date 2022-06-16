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Подаренные Литвой бронетранспортеры М113 уже на передовой

"Европейская правда"Четверг, 16 июня 2022, 10:56

Переданные Литвой бронетранспортеры М113 уже в Украине и начинают привлекаться для военных.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"M113 уже добрались до поля боя в Украине и будут защищать жизнь украинских военных", – написал он в своем Twitter.

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Как сообщает Минобороны Литвы, общие объемы предоставленной Литвой помощи для Украины достигли 115 млн евро.

Среди последних передали 10 грузовиков и 10 внедорожников для разминочных работ. Ранее Литва передала ПЗРК Stinger, противотанковое оружие, средства защиты для военных, 120-мм минометы, стрелковое оружие и боеприпасы, приборы ночного видения, дроны и средства борьбы с вражескими беспилотниками, радары для наблюдения. Также литовцы по инициативе журналиста, согласованной с Минобороны, собрали более 5 млн евро на покупку "Байрактара" для Украины.

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Напомним, 15 июня состоялась третья встреча в формате "Рамштайн" по оказанию помощи Украине оружием. США в этот день анонсировали новый пакет военной помощи на 1 млрд долларов. В нем предусмотрены в том числе боеприпасы для реактивных систем залпового огня и противокорабельные ракеты Harpoon.

Словакия решила передать Украине боевые вертолеты и боеприпасы в РСЗО "Град", а Канада, Польша и Нидерланды – новые единицы артиллерии.

Германия подтвердила передачу трех своих РСЗО MARS-II.

Темы: ЛитваоружиеУкраинавойна
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