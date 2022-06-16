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Путін "зустрічає" європейських лідерів у Києві: майже по всій Україні ракетна небезпека

Роман ПетренкоЧетвер, 16 червня 2022, 10:59

Під час візиту президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Олафа Шольца, прем’єра Італії Маріо Драгі та президента Румунії Клауса Йоганніса Києва російський лідер Володимир Путін вирішив запустити ракети.

Джерело: "Українська правда"

Деталі: Станом на 10:55 майже у всіх регіонах України, окрім Закарпатської, Чернівецької, Донецької областей, а також окупованої Херсонщини та Криму, повітряна тривога через ракетну небезпеку.

Людей просять залишатися в укриттях до скасування тривоги.

Нагадаємо: вранці 16 червня з’явилися перші фото подорожі лідерів Франції, Німеччини та Італії до Києва спеціальним потягом - Макрона, Шольца та Драгі сфотографували в одному вагоні.

Невизначеність щодо візиту лідерів зберігалася до останнього. Увечері 15 червня західні ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що Макрон, Шольц і Драгі все ж планують разом їхати до Києва у четвер, щоб продемонструвати підтримку Україні та обговорити її заявку на вступ до ЄС.

Як відомо, 17 червня очікується висновок Єврокомісії щодо заявок України, Грузії та Молдови на вступ до ЄС.

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Теми: КиївМакронШольцПутін
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