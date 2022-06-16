Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Путін "зустрічає" європейських лідерів у Києві: майже по всій Україні ракетна небезпека

Роман ПетренкоЧетвер, 16 червня 2022, 10:59
Путін зустрічає європейських лідерів у Києві: майже по всій Україні ракетна небезпека

Під час візиту президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Олафа Шольца, прем’єра Італії Маріо Драгі та президента Румунії Клауса Йоганніса до Києва російський лідер Володимир Путін вирішив запустити ракети.

Джерело: "Українська правда"

Деталі: Станом на 10:55 майже у всіх регіонах України, окрім Закарпатської, Чернівецької, Донецької областей, а також окупованої Херсонщини та Криму, повітряна тривога через ракетну небезпеку.

Реклама:

Людей просять залишатися в укриттях до скасування тривоги.

Нагадаємо: вранці 16 червня з’явилися перші фото подорожі лідерів Франції, Німеччини та Італії до Києва спеціальним потягом - Макрона, Шольца та Драгі сфотографували в одному вагоні.

Невизначеність щодо візиту лідерів зберігалася до останнього. Увечері 15 червня західні ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що Макрон, Шольц і Драгі все ж планують разом їхати до Києва у четвер, щоб продемонструвати підтримку Україні та обговорити її заявку на вступ до ЄС.

ВІДЕО ДНЯ

Як відомо, 17 червня очікується висновок Єврокомісії щодо заявок України, Грузії та Молдови на вступ до ЄС.

Читайте також: Кандидат з нюансами: що відбувається у ЄС перед історичним рішенням щодо України

Теми: КиївМакронШольцПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Київ
Спека в Києві б'є рекорди другий день поспіль
В Києві перехожі знайшли дві гранати
У центрі Києва біля проспекту Перемоги згоріла будівля
Останні новини
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
Усі новини...
Реклама: