Путін "зустрічає" європейських лідерів у Києві: майже по всій Україні ракетна небезпека

Під час візиту президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Олафа Шольца, прем’єра Італії Маріо Драгі та президента Румунії Клауса Йоганніса до Києва російський лідер Володимир Путін вирішив запустити ракети.

Джерело: "Українська правда"

Деталі: Станом на 10:55 майже у всіх регіонах України, окрім Закарпатської, Чернівецької, Донецької областей, а також окупованої Херсонщини та Криму, повітряна тривога через ракетну небезпеку.

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Людей просять залишатися в укриттях до скасування тривоги.

Нагадаємо: вранці 16 червня з’явилися перші фото подорожі лідерів Франції, Німеччини та Італії до Києва спеціальним потягом - Макрона, Шольца та Драгі сфотографували в одному вагоні.

Невизначеність щодо візиту лідерів зберігалася до останнього. Увечері 15 червня західні ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що Макрон, Шольц і Драгі все ж планують разом їхати до Києва у четвер, щоб продемонструвати підтримку Україні та обговорити її заявку на вступ до ЄС.

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Як відомо, 17 червня очікується висновок Єврокомісії щодо заявок України, Грузії та Молдови на вступ до ЄС.

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