Путин "встречает" европейских лидеров в Киеве: почти по всей Украине ракетная опасность

Во время визита президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца, премьера Италии Марио Драги и президетна Румунии Клауса Йоханниса в Киев российский лидер Владимир Путин решил запустить ракеты.

Источник: "Украинская правда"

Детали: По состоянию на 10.55 почти во всех регионах Украины, кроме Закарпатской, Черновицкой, Донецкой областей, а также оккупированной Херсонщины и Крыма, воздушная тревога из-за ракетной опасности.

Людей просят оставаться в укрытиях до отмены тревоги.

Напомним: утром 16 июня появились первые фото путешествия лидеров Франции, Германии и Италии в Киев специальным поездом – Макрона, Шольца и Драги сфотографировали в одном вагоне.

Неопределенность по поводу визита лидеров сохранялась до последнего. Вечером 15 июня западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Макрон, Шольц и Драги все же планируют вместе ехать в Киев в четверг, чтобы продемонстрировать поддержку Украине и обсудить её заявку на вступление в ЕС.

Как известно, 17 июня ожидается вывод Еврокомиссии по заявкам Украины, Грузии и Молдовы на вступление в ЕС.