Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин "встречает" европейских лидеров в Киеве: почти по всей Украине ракетная опасность

Роман ПетренкоЧетверг, 16 июня 2022, 10:59

Во время визита президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца, премьера Италии Марио Драги и президетна Румунии Клауса Йоханниса в Киев российский лидер Владимир Путин решил запустить ракеты.

Источник: "Украинская правда"

Детали: По состоянию на 10.55 почти во всех регионах Украины, кроме Закарпатской, Черновицкой, Донецкой областей, а также оккупированной Херсонщины и Крыма, воздушная тревога из-за ракетной опасности.

Людей просят оставаться в укрытиях до отмены тревоги.

Напомним: утром 16 июня появились первые фото путешествия лидеров Франции, Германии и Италии в Киев специальным поездом – Макрона, Шольца и Драги сфотографировали в одном вагоне.

Неопределенность по поводу визита лидеров сохранялась до последнего. Вечером 15 июня западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Макрон, Шольц и Драги все же планируют вместе ехать в Киев в четверг, чтобы продемонстрировать поддержку Украине и обсудить её заявку на вступление в ЕС.

Как известно, 17 июня ожидается вывод Еврокомиссии по заявкам Украины, Грузии и Молдовы на вступление в ЕС.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: КиевМакронШольцПутин
Главное сегодня

Еврокомиссия поддержит кандидатство для Украины и Молдовы, а Грузии откажет – СМИ

фотоВ Запорожской области горит химзавод

Зеленский поручил проверить готовность к вторжению из Беларуси в 4 областях – Данилов

Макрон объяснил, как Украину будут продвигать по пути к членству в Евросоюзе

Coca-Cola уходит из РФ: останавливает производство и продажу в России

Украинская разведка получила детальную техдокументацию "Крымского моста"

Все новости...
Киев
Силовики разоблачили псведоволонтера в Киеве: пытался продать авто, предназначенные ВСУ
В Киеве "заминировали" апелляционный суд
Макрон сообщил первые детали визита в Киев
Последние новости
23:38
По всей Украине снова воздушная тревога
23:28
НАТО готовит новую модель обороны восточного фланга – генсек
23:11
Лавров уже говорит, что Россия не вторгалась в Украину
22:49
США уже известно о трех американских добровольцах, пропавших в Украине
22:48
Американец хочет отсудить у Маска, Tesla и SpaceX $260 миллиардов из-за Dogecoin
22:25
Неэффективное лекарство: какие препараты не стоит покупать на фронт
22:24
Зеленский: Украина приблизилась к ЕС больше всего за время независимости
22:17
Еврокомиссия поддержит кандидатство для Украины и Молдовы, а Грузии откажет – СМИ
22:09
Подоляк: Все предложения РФ о переговорах – попытка задобрить, чтобы воткнуть нож в спину
22:00
ЕСПЧ обязал Россию не допустить казни одного из осужденных иностранцев в Донецке
Все новости...