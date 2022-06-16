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Путин "встречает" европейских лидеров в Киеве: почти по всей Украине ракетная опасность

Роман ПетренкоЧетверг, 16 июня 2022, 10:59
Путин встречает европейских лидеров в Киеве: почти по всей Украине ракетная опасность

Во время визита президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца, премьера Италии Марио Драги и президетна Румунии Клауса Йоханниса в Киев российский лидер Владимир Путин решил запустить ракеты.

Источник: "Украинская правда"

Детали: По состоянию на 10.55 почти во всех регионах Украины, кроме Закарпатской, Черновицкой, Донецкой областей, а также оккупированной Херсонщины и Крыма, воздушная тревога из-за ракетной опасности.

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Напомним: утром 16 июня появились первые фото путешествия лидеров Франции, Германии и Италии в Киев специальным поездом – Макрона, Шольца и Драги сфотографировали в одном вагоне.

Неопределенность по поводу визита лидеров сохранялась до последнего. Вечером 15 июня западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Макрон, Шольц и Драги все же планируют вместе ехать в Киев в четверг, чтобы продемонстрировать поддержку Украине и обсудить её заявку на вступление в ЕС.

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Как известно, 17 июня ожидается вывод Еврокомиссии по заявкам Украины, Грузии и Молдовы на вступление в ЕС.

Темы: КиевМакронШольцПутин
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