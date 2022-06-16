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В уряді Франції висловилися за надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС

"Європейська правда"Четвер, 16 червня 2022, 11:29

Міністр у європейських справах Франції Клеман Бон заявив, що вважає за необхідне надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в ефірі France Info 16 червня, у той час як лідери Франції, Німеччини та Італії прибули потягом до Києва. 

Міністра запитали, яка позиція Франції щодо можливого надання Україні статусу кандидата після позитивного висновку Єврокомісії щодо її заявки.

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"Я думаю, що треба відкривати переговори і надавати статус кандидата. У нас особлива відповідальність, тому що Франція все ще головуюча (у Раді ЄС - ЄП)... Подати цей сигнал, цю перспективу вступу - це частина тієї підтримки, яку ми маємо надати Україні", - сказав Клеман Бон.

Його перепитали, чи має йтися про звичайну, чи прискорену процедуру. 

"Ми говоримо про майбутнє українців, які сьогодні під бомбардуваннями. Я думаю, потрібно дати цей сигнал про відкриття переговорів і сподіваюся, що це може відбутися швидко. Самі переговори, звісно, потребують часу", - сказав Клеман Бон, зазначивши, що Україні потрібно буде досягти європейських стандартів у багатьох сферах, від стандартів верховенства права до рівня економічного розвитку, і цей процес може тривати багато років.

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"Думаю, це не буде подарунком ані Україні ані ЄС, якщо проскочити усі ці етапи (стандартної процедури)", - зауважив він.

Як повідомлялося, 16 червня до Києва прибули зі спільними візитом президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр Італії Маріо Драгі. 

17 червня очікується висновок Єврокомісії щодо заявок України, Грузії та Молдови на вступ до ЄС.

Теми: ФранціяЄСєвроінтеграція
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