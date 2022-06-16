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В правительстве Франции высказались за статус кандидата на вступление в ЕС для Украины

"Европейская правда"Четверг, 16 июня 2022, 11:29

Министр по европейским делам Франции Клеман Бон высказался за предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в эфире France Info 16 июня, в то время как лидеры Франции, Германии и Италии прибыли в Киев.

Министра спросили, какая позиция Франции по поводу возможного предоставления Украине статуса кандидата после положительного вывода Еврокомиссии по её заявке.

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"Я думаю, что нужно открывать переговоры и предоставлять статус кандидата. У нас особая ответственность, потому что Франция все еще председательствующая (в Совете ЕС – ЕН)... Подать этот сигнал, эту перспективу вступления – это часть той поддержки, которую мы должны оказать Украине", - сказал Клеман Бон.

Его переспросили, имеется в виду обычная или ускоренная процедура.

"Мы говорим о будущем украинцев, которые сегодня под бомбежками. Я думаю, нужно дать этот сигнал об открытии переговоров и надеюсь, что это может произойти быстро. Сами переговоры, конечно, требуют времени", - сказал Клеман Бон, отметив, что Украине нужно будет достичь европейских стандартов во многих сферах, от верховенства права до уровня экономического развития, и этот процесс может занять много лет.

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"Думаю, это не будет подарком ни Украине, ни ЕС, если пропустить все эти этапы (стандартной процедуры)", - отметил он.

Как сообщалось, 16 июня в Киев прибыли с совместным визитом президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер Италии Марио Драги.

17 июня ожидается вывод Еврокомиссии по заявкам Украины, Грузии и Молдовы на вступление в ЕС.

Темы: ФранцияЕСевроинтеграция
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